Şehir hastanelerine 106,4 milyar TL

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinden Ocak-Kasım 2025 döneminde yapılan harcama açığa çıktı. Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” adı altında 2025 yılının 11 ayında yapılan harcama, 100 milyar TL’yi aştı.

FAHİŞ ÖDEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” iddiasının aksine KÖİ kapsamında inşa edilen şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini delik deşik etti. Sağlık Bakanlığı’nın mali verileri, şehir hastaneleri için ödenen paranın büyüklüğünü ortaya koydu. Türkiye’nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere, Ocak-Kasım 2025 döneminde fahiş ödeme yapıldı. 2025 yılı için verilen 1 trilyon 20 milyar 317 milyon TL’lik bütçesinin yüzde 26’sını şehir hastaneleri için ayıran bakanlığın, Ocak-Kasım 2025 döneminde, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler” adı altında 106 milyar 430 milyon 412 bin TL harcadığı öğrenildi.

Türkiye’deki 18 şehir hastanesi için kullanılan kaynağın, “Halk sağlığının korunması” kapsamındaki harcamaları yakalaması dikkati çekti. Buna göre, 18 şehir hastanesi için 106,4 milyar TL ödenen Ocak-Kasım 2025 döneminde halk sağlığının korunması için 145,1 milyar TL kaynak kullanıldı.

∗∗∗

ERDOĞAN’IN RÜYASI

Erdoğan’ın, “14 yıllık rüyam” dediği Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile ilk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat’ta hizmete açıldı. Resmi açılışı gerçekleştirilen ilk şehir hastanesi ise Şubat 2017’de açılan Mersin Şehir Hastanesi oldu. Muhalefet şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarileştirilmesinin son halkası” olarak değerlendirdi ve şehir hastanelerinin bütçede yaratacağı tahribata vurgu yaptı. Erdoğan ise KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” dedi.