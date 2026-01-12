Şehir hastanelerine fazladan 6 milyar ödendi: Bütçe bağımlılığa değil betona aktı

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastaneleri, kamu bütçesinde açtığı kara delikle bir kez daha gündemde.

2025 yılı için şehir hastanelerine ayrılan 104 milyar 602 milyon TL’lik ödenek bir kez daha aşıldı. Bir yılda 6 milyar 498 milyon TL fazla ödeme yapıldı. Gerçekleşen harcama 111 milyar 100 milyon TL’ye ulaştı. Aşılan tutan aşılama hizmetlerine ayrılan bütçenin yarısına denk gelirken, bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçeyi ise 2 kat geçti. Meslek örgütleri "Aşılama hizmetleri için geçen yıl 11 milyar TL harcanırken, bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçe ise 2 milyar TL idi. Şehir hastanelerine yapılan bütçe aşımı bağımlılıkla mücadelenin üç katına denk geliyor. Bu kaynak, aşılama ve bağımlılıkla mücadele gibi temel sağlık hizmetlerinin önüne geçmiştir" dedi.

Benzer bir tablo 2024 yılında da yaşanmış, şehir hastaneleri bütçesi 6,8 milyar TL aşılmıştı. Sadece 18 şehir hastanesinde, son iki yılda ortaya çıkan toplam bütçe açığı 13 milyar 282 milyon TL’ye ulaştı. Bütçe aşımının boyutu, sağlık harcamalarının diğer kalemleriyle karşılaştırıldığında daha da çarpıcı hale geldi.

BU BİR TERCİH MESELESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, bütçe aşımının öngörülemezlikten değil, şehir hastaneleri modelinin yapısal sorunlarından kaynaklandığını söyledi. Yalçınkaya, “2025 yılında aşılama hizmetlerine 11 milyar TL harcanmış. 18 şehir hastanesine yapılan fazladan ödeme aşılama faaliyetlerine ödenen bütçenin yarısından fazla. Bağımlılıkla mücadeleye 2 milyar TL harcanmış. 18 şehir hastanesine yapılan fazladan ödeme bağımlılıkla mücadeleye ödenen bütçenin 3 katı. Yani 18 şehir hastanesine bütçe aşımı ile yapılan ödeme ile başlıbaşına sağlık hizmetlerinde bütçe sıkıntısı nedeniyle aksayan bir çok hizmet giderilebilirdi" dedi. CHP Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise “Şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış durumda. Kira ve hizmet bedelleri için ayrılan ödenek her yıl aşılıyor. Bu yükten kamuyu kurtarmak zorundayız” diye konuştu.

11 HASTANE YAPILIRDI

Ankara Tabip Odası, oluşan 6,5 milyar TL’lik bütçe aşımının kamu zararını büyüttüğüne dikkat çekerek, bu kaynakla her biri 100 yataklı en az 11 devlet hastanesinin yapılabileceğini kaydetti. ATO, şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelerin feshedilmesini, kira ve hizmet bedeli ödemelerinin durdurulmasını istedi.