Şehir hastanesinde skandal iddia: Entübe hasta yoğun bakıma alınmadı

Haber Merkezi

İstanbul Okmeydanı'nda bulunan Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Dilek Kaymak adlı hastanın solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildiği ancak tüm tıbbi gerekliliklere rağmen “yoğun bakımda yer yok” denilerek normal bir odada tutulduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddiaları TBMM gündemine taşıyan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, "Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi entübeli bir hastayı neden yoğun bakıma almamıştır?" diye sordu.

Fırat, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "11 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde (eski adıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) tedavi görmekte olan Dilek Kaymak isimli hasta solunum sıkıntısı nedeniyle saat 15:30’da entübe edilmiş, ancak tüm tıbbi gerekliliklere rağmen 'yoğun bakımda yer yok' denilerek normal bir odaya alınmıştır. Burada hemşireler koruyucu ekipman olmadan müdahalede bulunmuş ve 48 saat boyunca lavabo ihtiyaçlarını da hastanın bulunduğu odayı kullanarak gidermişlerdir. Bu uygulamalar, açık bir tıbbi hata olmasının yanında, doğrudan hasta haklarının ihlali niteliğindedir" iddialarında bulundu. Hastanın entübeli durumda 48 saat boyunca normal odada tutulduğunu öne süren Fırat, şöyle devam etti:

"Dilek Kaymak, hayati risk altında bırakılmıştır. Durum ciddiyet kazanınca hasta özel bir hastaneye sevk edilmek zorunda kalınmış, burada yapılan müdahalelerle entübasyondan ayrılmış ancak hâlen oksijen desteğiyle tedavi görmektedir. Yaşanan süreç Anayasanın 56. maddesinde yer alan, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, devletin sağlık kuruluşlarını tek elden planlaması ve hizmet vermesi gerektiği hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Yine, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 11. maddesinde sağlık hizmetlerinin devlet tarafından planlanacağı, düzenleneceği ve denetleneceği, ayrıca, Hasta Hakları Yönetmeliğinin 5. maddesinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, 6. maddesinde hastaların sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahip olduğu, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet almaları gerektiği, 11. maddesinde de hastalara tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım yapılması gerektiği yönünde hükümlere yer verilmiştir. Bu süreç tıbbi protokollere aykırı olduğu kadar, belirtilen tüm mevzuat hükümlerine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir."

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI MI?

Fırat, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi (Okmeydanı Şehir Hastanesi), entübeli bir hastayı neden yoğun bakıma almamıştır? “Yer yok” denilen yoğun bakımda doluluk oranı o gün gerçekte nedir? Yaşanan aksaklık şeffaf bir şekilde araştırılacak mıdır? Gerçeğe aykırı bir uygulama varsa sorumlu personel ve yöneticiler hakkında idari işlem başlatılmış mıdır? Benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli denetimler yapılacak mıdır? İstanbul genelinde yoğun bakımlarda son günlerde yoğunluk olduğu bazı durumlarda fiş çekme olaylarının yaşandığı iddiaları hakkında bir açıklamanız olacak mıdır?"