Şehir hastanesindeki skandal Meclis gündeminde: Para ödenmiş, hizmet alınmamış!

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılına ilişkin hesaplarını denetleyen Sayıştay’ın raporunu inceleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Etlik şehir hastanesinde yaşanan skandalı gündeme getirdi.

Yüksek Güvenlikli olarak ifade edilen Psikiyatri Servisinde güvenlik hizmeti olmadığı için sağlık hizmeti verilememesine dikkati çeken Emir, "Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılına ilişkin hesaplarını denetleyen Sayıştay’ın raporu incelendiğinde Sağlık Bakanlığı’na yıllardır yapılan uyarıların dikkate alınmadığı gibi üstüne yeni usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiştir. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak vaadi ile sunulan şehir hastanelerinde yapılan usulsüzlükler milyonlarca lira zarara sebep olmakta ve bu bedel günün sonunda vatandaşın omuzlarına yüklenmektedir" ifadelerini kullandı.

ALINMAYAN HİZMETİN ÖDEMESİ YAPILMIŞ

Sayıştay raporunu aktaran Emir, şunları kaydetti:

"Raporda, 'Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisinde görevli şirket tarafından sunulması gereken güvenlik hizmetinin sunulmaması nedeniyle ilgili serviste sağlık hizmeti verilemediği, Görevli Şirkete karşı sözleşme haklarından bazılarının kullanılmadığı ve sağlık hizmeti verilemeyen bu alan için hizmetlerden bir kesinti yapılmadığı gölmüştür. Sözleşme yükümlülüklerini esaslı ihlal olarak değerlendirebilecek bu durum karşısında idare tarafından sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca yazılı ihtar ve başvuru haklarının kullanılamadığı ve hizmetin sunulması karşılığında hizmet ödemelerine hak kazanması gereken Görevli Şirkete ilgili alanlarda hizmet sunulmaması ile ilgili kesinti yapılmadığı tespit edilmiştir' denilmektedir. Ortada bir kamu zararı olmasına karşın bu zamana kadar gerekli denetlemeler yapılmadığı için bu işin sorumlularından hesap sorulmamıştır.”

BAKANLIK DENETİMİNDE TESPİT EDİLEMEDİ Mİ?

CHP’li Emir, yanıtlaması istemiyle Bakan Kemal Memişoğlu’na şu soruları sordu:

“Raporda belirtilen hastane usulsüzlükleri, Sağlık Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde tespit edilememiş midir, Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ni bu zamana kadar denetlemiş midir, Denetledi ise sorumlular hakkında soruşturma başlatılmış mıdır, Sayıştay raporlarında her yıl yapılan uyarıların çözümü için Sağlık Bakanlığı bu zamana değin bir strateji planı geliştirmiş midir, böyle bir planlama yapıldı ise kamuoyu ile neden paylaşılmamış ve gerekli adımlar atılmamıştır?”