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Şehir Hatları duyurdu: İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İBB Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Güncel
  • 16.10.2024 07:53
  • Giriş: 16.10.2024 07:53
  • Güncelleme: 16.10.2024 07:55
Şehir Hatları duyurdu: İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.

İBB Şehir Hatları, İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı iç hat vapur / motor seferlerinin yapılamadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Kadıköy-Kabataş Hattı
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Üsküdar-Aşiyan Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Bilgilerinize sunarız."

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