Şehir manzarasına karşı içenlere 'sorgu'

Şehir manzarasına hakim bölgelerde içki içen yurttaşlara 'denetim' yapıldı, çok sayıda yurttaş sorgulandı.

Eskişehir’de şehir manzarasına hakim bölgelere araçlarla gelerek içki içen yurttaşlara yönelik 'denetim' yapıldı.

İHA'nın aktardığına göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi’nde bulunan TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde araçlarla gelerek içki içenler sorgulandı.

'Denetimlerde', 36 şahıs ve 18 araç sorgulandı.

Bu denetimde, 1 sürücüye ‘Dur İhtarına Uymamak’ ve ‘Makas Atmak’ suçlarından, toplamda 8 bin 700 TL para cezası uygulandı.