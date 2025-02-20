Şehir merkezinde lapa lapa kar yağışı başladı

Sakarya’da şehir merkezine lapa lapa kar yağmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikada araçların üstü beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde 5 gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimler beyaza büründü. Şehir merkezinde de kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kardan yaklaşık 10 dakika sonra araçlar beyaza büründü. Kar yağışından bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Öte yandan, belediye ekipleri kar yağışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.