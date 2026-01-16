Şehir Plancıları Odası: İzmir'in geleceği satış listesine konulamaz

İzmir’de SGK borçları gerekçe gösterilerek kamu mülkiyetindeki sosyal tesis, sağlık ve eğitim alanları için imar planı değişiklikleri yapıldı. Bu alanların “özel” kullanımlara açılarak satışa hazırlanmasına karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi açıklama yaptı. Oda, bu kararların kamusal varlıkları sermayenin tasarrufuna bıraktığını ve kentin ortak geleceğini ipotek altına aldığını ifade etti.

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı gündeminde, mülkiyeti kamuda olan “Belediye Hizmet Alanı”, “İtfaiye Alanı”, “Sağlık Tesis Alanı” ve “Eğitim Alanı” gibi sosyal altyapı alanlarının plan değişiklikleriyle “özel”, “ticaret” ve “gelişme konut alanı” gibi kullanımlara dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar aktarıldı: "12 Ocak 2026 tarihli İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde yer alan plan değişiklikleri incelendiğinde, tarafımızca yapılan tüm uyarılara rağmen bu hususların dikkate alınmadığı; kamuya ait taşınmazların imar planı değişiklikleri yoluyla sermayenin tasarrufuna bırakıldığı görülmektedir. Yerel yönetimler günü kurtarmaya yönelik bu tür uygulamalar ile kentin geleceğini ipotek altına almaktadır. Bu yanlışlarda ısrar edilmesi halinde, yerel yönetimler yakın gelecekte kendi mülklerinden mahrum kalacak ve halkın ihtiyacı olan kamusal hizmetleri sunamaz hale gelecektir."

"BU ANLAYIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün verilen bu karar, kamusal varlıkları ve kentin ortak geleceğini tehdit eden zincirleme bir tahribatın başlangıç adımıdır. İktidar tarafından muhalif belediyelere yapılan mali baskıya karşı muhalif belediyelerin "kamu mülklerini" koruyan politikalar ve uygulamalar geliştirmesi beklenirken, kamu mülklerini özelleştiren bu anlayış kabul edilemez. Kamu mülkleri satılık değildir, pazarlık konusu edilemez, sermayeye devredilemez. Halkın kamusal ihtiyaçlarına cevap vermesi için değerlendirilmesi gereken alanların özelleştirilmesine ve bu alanlarda halkın kullanımını kısıtlayan bütün düzenlemelere karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. İzmir’in geleceği satış listesine konulamaz."