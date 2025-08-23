Şehir Plancıları Odası'ndan 'Kanal İstanbul' tepkisi: Hukukun da planlamanın da arkasından dolanıyorlar

19 Mart operasyonu ve sonraki süreçte CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ile tutuklanan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları için dün akşam Gazhane'de "Darbeye Karşı Umudun Yolunda 150. Gün" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan, Kanal İstanbul projesi sürecini ve bölgedeki son durumu aktardı.

“Hem kuzeyimiz, hem havzalarımız, hem su alanlarımız, hem tarım alanlarımız, İstanbul’un, Türkiye’nin ormanlarıyla birlikte bir talan halinde” diyen Ceylan, Kanal İstanbul projesi kapsamında 136 milyon metrekarelik tarım alanının ve 20 binden hektardan fazla yeşil alanın konut alanına çevrileceğini ifade etti.

“İSTANBULLULAR BU PROJEYİ İSTEMİYOR”

Kanal İstanbul’a ilişkin “2011 yılında hükümetin aslında bir seçim propagandası bu. Dönemin Başbakanı’nın kendisinin çılgın projesi olarak adlandırdığı bir proje” ifadelerini kullanan Ceylan, İBB’nin, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, TMMOB ve birçok STK’nın projeye karşı dava açtığını ve hukuki süreçlerin devam ettiğini, çok sayıda davanın Danıştay’da beklediğini aktardı.

“En son İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı ankette de İstanbulluların yüzde 72’si bu projeyi istemiyor” diyen Ceylan, “Bunu toplumun istemediğini herkes biliyor ama bir rantiye alanın oluşturulduğu bölgede bir sermaye bunun peşinden gidiyor” şeklinde konuştu.

TAPU HAREKETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kanal İstanbul’un rotasının 2018 yılında açıklandığını ancak 2017 yılında o bölgede çok fazla tapu hareketinin yaşandığını vurgulayan Ceylan, “O dönemde herkes, daha doğrusu bunu bilenler, özellikle Katarlıların, güneydeki sermayenin satın aldığını biliyoruz. Bunlar sonrasında haberlerde de geçti zaten. Milyonlarca metrekare araziyi satın almışlar” dedi. Ceylan, şöyle konuştu:

“2018 sonrasında da çevre düzeni planı hazırlıkları başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni sosyal demokrat bir belediyeci Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra buradaki süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda devam etmeye başlıyorlar. Bunun peşinden de ilk ÇED raporu çıkıyor 2019 yılında. Yüzlerce insan buna itiraz ediyor.

“PROJELER 19 MART’TAN SONRA BAŞLIYOR”

2019 yılında çevre düzeni planı yapıldıktan sonra, planı 2 kere daha değiştiriyorlar. Özellikle kuzeyde, orada da bazı siyasiyelerin arsalarının olduğunu herkes biliyor zaten. Bunun peşinden İBB’nin, Şehir Plancıları Odası’nın, Mimarlar Odası’nın, TMMOB’un, bir çok STK’nın davası var.

Aslında buradaki hukuki süreç devam ediyor. Ama şöyle bir sorun var, hukuk endesksinde 142 ülkede 117’inci sırada olan bir ülkeyiz. Hukuka müdahalede de 142 ülkede 138’in sıradayız. Bu durumda neyle karşılaşıyoruz; İBB’nin açtığı davalarda imar planları iptal oluyor ama istinaf mahkemesinde bozuluyor. Yurttaşların açtığı davalarda karar çıkıyor idari mahkemede ama istinaf mahkemesinde bozuluyor. Danıştay’da şu anda bekleyen onlarca dava var. Günün sonunda şunu yapıyorlar, hukukun da planlamanın da arkasından dolanıyorlar ve şu anda inşasını yapmaya çalıştıkları inşaat projeleri var, bunların imar planları, davalar iptal olsun olmasın, planlama ilkelerine aykırı olsun olmasın, devam ediyorlar. Şu anda, özellikle 19 Mart’tan, darbeden sonra inşaat projeleri başlıyor.

“TOKİ’NİN KENDİSİ DE İKNA DEĞİL”

Bu inşaat projeleri de 50 bine yakın konut üretiyorlar. TOKİ bunun sosyal konut olduğunu veya kentsel dönüşümde kullanacağını söylüyor. Yani, kendileri de ikna değil.

Kentsel dönüşümde mi kullanacaksın, sosyal konut mu yapıyorsun. Önce bir siz ikna olun. Kentsel dönüşüm yapıyorum diyorsanız, o zaman İstanbul’da hangi binaları dönüştürüyorsunuz da oraya taşıyorsunuz, bunun yanıtı yok. Sosyal konut diyorsanız da bu binalar, en aşağı 5-6 milyonluk binalar, nerede sosyal konut.

Buradaki mesele kamunun elindeki arazilerle yaptıkları rantiye alanları. Bir de ek olarak, şu anda orada bölgedeki emlakçıları takip ederseniz, emlakçılar kendi binalarını, kendi AVM’lerini yapacaklarını söylüyorlar. Aslında, kamu eliyle özel mülklerin yapılmasını meşru kılmaya çalışıyorlar.

Zaten Emlak Konut’un, TOKİ’nin artık sosyal konut üretmediğini hem bütçeleriyle, hem paylaştıklarıyla anlıyoruz hem neleri gizledikleriyle anlıyoruz. Örneğin Emlak Konut, bir askeri alanda borsaya girdi, bir haftada yüzde 10 kaybetti. Yüzde 50’sini bankalar satın aldı. Yüzde 50’sini bankalar satın aldıysa hani biz bunu taksit öder gibi alacaktık da sonrasında kendi evimiz olacaktı. Böyle birşey yok. Yine, kamu bankaları üzerinden müteahhitleri zengin ediyorlar.

''SORUMLU YAPILAN TOKİ PROJELERİDİR''

Ceylan, Melen Barajı’nın 1986 yılında İSKİ’nin yaptıı master planında yer aldığını ve AKP iktidarı döneminde hala bitirilmemiş olduğunu belirterek Kanal İstanbul projesinin İstanbul’da su sorununa da yol açacağını ifade etti. Ceylan, “Sazlıdere Barajı yok oluyor. Yakında İstanbul’da bir su sorunu yaşarsak, bu Kanal İstanbul’da yapılan TOKİ projeleridir” dedi.