Şehir plancısız kentler yükseliyor

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Antalya Şubesi, belediyeler ve kamu kurumlarında plancı istihdamının ciddi biçimde yetersiz olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, plancı eksikliğinin üst ölçekli planlara uyumsuzluk, ulaşım ve altyapı sorunları, niteliksiz kentsel tasarım ve hukuki açıdan zayıf kararlar doğurduğu belirtildi.

Birlik, aynı işi yapan meslektaşlar arasında farklı çalışma biçimleri nedeniyle büyük bir adaletsizlik olduğunu, taşeron veya düşük ücretli sözleşmeli pozisyonların mesleği sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.

TMMOB ayrıca, planlama hiyerarşisinin tüm basamaklarının şehir ve bölge plancılarının uzmanlık alanı olduğunun altını çizerek imar, kentsel tasarım, afet, çevresel uyum, CBS ve değerleme birimlerinde plancı istihdamının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

ŞPO incelemesine göre Antalya, Isparta ve Burdur’daki belediyelerin büyük bölümünde nüfusa göre olması gereken plancı sayısına ulaşılmadı. Bazı belediyelerde ise hiç plancı bulunmuyor.

AKDENİZ’DE KRİTİK AÇIK

Odanın hazırladığı, belediyelerin mevcut şehir ve bölge plancısı sayıları ile nüfuslarına oranla olması gereken şehir ve bölge plancısı sayılarını bazıları şu şekilde sıralandı:

• Antalya Büyükşehir Belediyesi: Mevcut 55 plancıya karşılık olması gereken 272 kişi; 168 plancı eksik.

• Alanya: 12 mevcut, 36 olması gereken; 24 eksik.

• Kepez: 7 mevcut, 62 gerekli; 55 eksik.

• Konyaaltı: 3 mevcut, 19 gerekli; 16 eksik.

• Manavgat: 5 mevcut, 26 gerekli; 21 eksik.

• Muratpaşa: 4 mevcut, 50 gerekli; 46 eksik.

• Serik: 3 mevcut, 14 gerekli; 11 eksik.

TMMOB, belediye ve kamu kurumlarında acilen kadro açılması ya da eşit işe eşit ücret esasına göre sözleşmeli istihdam sağlanmasını istedi.

Bu çerçevede TMMOB, taleplerini şöyle sıraladı:

• Belediyelerde her 10 bin nüfusa en az bir şehir plancısı zorunluluğu.

• Firma personeli olarak çalışan plancıların SGK girişlerinin doğru meslek koduyla yapılması.

• Plan ve rapor hazırlayan tüm kurumlarda asgari 5 plancı, yalnızca görüş veren birimlerde en az 2 plancı bulunması.

• Tüm planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde plancıların etkin biçimde görevlendirilmesi.