Şehir Tiyatroları sanatçılarına yönelik atölye düzenlendi

Kentin dört bir yanını sanatla buluşturmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), oyuncularına yönelik atölyeler düzenliyor. Tiyatroseverlere nitelikli tiyatro eserlerini, farklı oyunculuk teknikleriyle sunmak amacıyla İzmir Şehir Tiyatroları’nda, Yönetmen Robbie Bowman “Meisner Oyunculuk Tekniği” üzerine, Tiyatrocu ve Eğitmen Yasin Yürekli de “Fiziksel Tiyatro”ya dair eğitim verdi. Eğitimler Şehir Tiyatroları’nın İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleşti.

Dünyaca ünlü National Theatre üyesi Yönetmen Robbie Bowman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) oyuncularının eğitim sırasında yaratıcı sürecin önemli bir parçası olduğunu anlatarak 2 gün süren atölyenin amacını şöyle özetledi: “Şimdi, bu atölyenin amacı, inandığım tiyatro ve oyunculuğun iki temel yönü üzerinde çalışmaktı. İlk olarak, oyuncuları kendilerini güvende, sağlam, özgüvenli hissedecekleri bir yere getirmeyi amaçladık. Kibirli değil ama sahnede durup söylemeleri gerekeni söyleme yeteneklerine güvendikleri bir şekle gelmelerini sağlamak... Diğer unsuru ise bağ kurma olarak tanımlayabiliriz. Oyuncuların birbirleriyle bağ kurabilmelerinin hayati olduğunu düşünüyorum. Bu, onları ‘akış durumu’ dediğimiz veya Stanislavski'nin ‘komünyon’ olarak tarif ettiği bir duruma geçirebilir. Basit bir odaklanma ile kuracakları bu bağ, performansçılar olarak bizi farklı yerlere taşır.”

Sezon içinde İzmir Şehir Tiyatroları’nda, İzmir seyircisi için de bir oyun sahneye koyması planlanan Robbie Bowman, “İnsanları harekete geçirmeyi umduklarını söyleyerek, “İzmir Şehir Tiyatroları’ndaki topluluk hissini arttırmayı, eğlenmeyi, yaratıcı olmayı, insanları ister gözyaşlarıyla ister kahkahalarla olsun, harekete geçirmeyi umuyoruz. Ama kesinlikle kahkahalar olacak. Bunun neşeli, uyumlu bir deneyim olmasını umuyoruz. Bu tür bir deneyim yaşamak isterseniz lütfen İzmir Şehir Tiyatroları’na gelin” dedi.

‘PERFORMANS SKALASINI GELİŞTİRDİK’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün önemle üzerinde durduğu “Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu”nda faydalanmak üzere düzenlenen “Fiziksel Tiyatro” odaklı atölye ise 5 gün sürdü. Tiyatro sanatçısı ve eğitmen Yasin Yürekli tarafından gerçekleştirilen eğitimde fiziksel tiyatro teknikleri ve clown pedagojisiyle çalışıldı. Yürekli, İzmir Şehir Tiyatroları sanatçılarına akrobasi, mim teknikleri, lecoq pedagoji odaklı teknikler üzerine çalışarak oyunculuk performans skalalarını geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.