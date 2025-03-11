Şehir Tiyatroları’nda 14 oyun

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni haftada 14 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Tiyatro severleri Molière’den Gizem Padar’a, Tolstoy’dan Bulgakov’a klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta Savaş ve Barış, Tartuffe, Oscar, Ağrı Dağı Efsanesi, Yaftalı Tabut, Köpek Kalbi, Sivrisinekler, Ay, Carmela!, Sesler Ülkesi, Bir Gece Masalı, Benim Küçük Yıldızım, Fındıkkıran, Rüya, Çöpsüz Dünya adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Şiirle Buluşuyor başlığı altında da şairler ve şiirleri üzerinden oluşturulan özel mekân ve ses evreninde yeni bir “anlatı”yı seyircisine sunuyor. Hümay Güldağ’ın uyarlayıp yönettiği Oteller Kenti 16 Mart'ta Müze Gazhane Meydan Sahne’de.