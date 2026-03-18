Şehir Tiyatroları’nda 7 oyun ücretsiz

Yunis ALAÇAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü bu yıl 7 oyundan oluşan bir programla kutlayacak.

Farklı sahnelerde ücretsiz olarak sahnelenecek oyunlar, tiyatroseverlere klasik ve modern eserlerden oluşan zengin bir repertuvar sunacak.

Program kapsamında, Musahipzade Celal, Arthur Miller, Donald Margulies ve Suat Derviş gibi yazarların eserleri sahneye taşınacak.

27 Mart’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ‘Haramiler’, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde ‘Cadı Kazanı’, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ‘Öylece Durur Zaman’, Ümraniye Sahnesi’nde ‘Fosforlu Cevriye’, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde ‘Köpek Kalbi’, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde ‘Geçmişin Gölgesi’ ve Müze Gazhane Meydan Sahne’de ‘Sivrisinekler’ adlı oyunlar olarak seyirciyle buluşacak.

Biletler Şehir Tiyatroları’nın internet sitesinden edinilebilir.