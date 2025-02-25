Şehir Tiyatroları’nda klasik ve çağdaş oyunlar

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu hafta 14 oyunla seyirci karşısında. Sanatseverleri Bertolt Brecht’ten Suat Derviş’e, Torben Betts’ten Haldun Taner’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta Şvayk (Nilüfer Kent Tiyatrosu-Konuk Oyun), Fosforlu Cevriye, Yenilmez, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Köpek Kalbi, Gök Kubbe, Çingene Boksör, Maviydi Bisikletim, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Bekçi ile Postacı, Fındıkkıran, Çöpsüz Dünya, Masal adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

İstanbul Şiirle Buluşuyor etkinliğinin odağında ise Gülten Akın var. Akın’ın yazdığı şiirlerin evreninde, Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlayıp yönettiği etkinlikte Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol alıyor. Etkinlik, 2 Mart’ta Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• ŞVAYK (Nilüfer Kent Tiyatrosu - Konuk Oyun)

Köpek satıcısı Şvayk, Hitler’e karşı düzenlenen suikast hakkında sarf ettiği sözler yüzünden tutuklanır. Bertolt Brecht’in yazdığı, Yücel Erten çevirisiyle Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği oyun, 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• FOSFORLU CEVRİYE

Oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, hapishanelerinde, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor. Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyun, 26 Şubat-1 Mart arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

• YENİLMEZ (16+ Yaş)

Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyun, 26 Şubat-1 Mart’ arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

• GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM

Epik Tiyatro’nun büyük ustası Haldun Taner, bu kült eserinde 31 Mart Vakası’ndan 71 Muhtırası’na kadar bireysel ve toplumsal anlamda yaşanan dönüşümlerin yanı sıra hiç değişmeyen şeylerin taşlamasını yapıyor. Haldun Taner’in yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyun, 26 Şubat-1 Mart arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

• KÖPEK KALBİ (16+ Yaş)

Köpek Kalbi, toplum mühendisliği, çürümüş bürokrasi ve sınıf savaşlarıyla toplumsal barışı yitirmiş bir halk üzerinden, insanı insan yapan şey nedir sorusunu soruyor. Mihail Bulgakov’un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz’ın çevirdiği, Onur Demircan’ın uyarlayıp yönettiği oyun, 26 Şubat-1 Mart arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

• GÖK KUBBE (16+ Yaş)

Bir karar çıkana kadar mum, ateş ve yiyecek bulunmayan bir odada tutulan kadınlar, Sally hakkında bir yargıya varmaya çalışırken, kendi geçmişlerine, bağlarına ve kadın olmaya dair gerçekler de açığa çıkacak, başka bir kadının hayatı üzerine adil bir karar vermek, sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Lucy Kirkwood’un yazdığı, Özden Gököz’ün çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun, 26 Şubat-1 Mart arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

• ÇİNGENE BOKSÖR

1920’lerin boks yıldızı Johann Wilhelm Trollmann’ın trajik yaşantısından yola çıkılarak yazılan oyun, kurgusal bir karakter olan Hans’ın tanıklığıyla seyirciye aktarılıyor. Yoksul mahallelerde başlayıp toplama kamplarına kadar süren, ölümüne dostluğun çarpıcı öyküsü… Rike Reiniger’in yazdığı Cafer Alpsolay’ın yönettiği oyun, 26 Şubat-1 Mart arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• MAVİYDİ BİSİKLETİM

İlk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir’e duyduğu özlemin ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, anılarına yaptığı bu yolculuk, bizi 1950’lerin İzmir’inden günümüze taşıyor. Dinçer Sümer’in yazdığı Ersin Umulu’nun yönettiği oyun, 1 Mart’ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.