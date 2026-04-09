Şehir Tiyatroları’ndan 13 klasik ve modern oyun
Kültür Sanat Servisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu hafta 13 oyunla seyirci karşısında. Mihail Bulgakov’dan Yiğit Sertdemir’e, Molière’den Shakespeare’e klasik ve modern yazarların eserlerinin yer aldığı repertuvar izleyicilerini bekliyor.
KÖPEK KALBİ (16+ Yaş): Mihail Bulgakov’un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz’ın çevirdiği, Onur Demircan’ın uyarlayıp yönettiği oyun 8-11 Nisan arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş): Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği oyun 8-11 Nisan tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
TARTUFFE (13+ Yaş): Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun 8-11 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
AĞRI DAĞI EFSANESİ(13+ Yaş): Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, 8-11 Nisan tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.
GEÇMİŞİN GÖLGESİ (16+ Yaş): Macit Koper’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyun 8-11 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
YATAK ODASI KOMEDİSİ (16+ Yaş): Alan Ayckbourn’un yazdığı, Mert Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun 8-11 Nisan tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.
İKİNCİ PERDENİN BAŞI (13+ Yaş): Alp Tuğhan Taş’ın yazıp yönettiği oyun 8-11 Nisan tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.
SEVGİLİ YELENA SERGEYEVNA (16+Yaş): Lyudmila Razumovskaya’nın yazdığı, Belgi Paksoy’un çevirdiği, Bora Seçkin’in yönettiği oyun 11 Nisan tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.
BİR GECE MASALI (5+ Yaş): William Shakespeare’in yazdığı Musa Arslanali’nin yönettiği oyun 12 Nisan tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
İTFAİYECİNİN SIRRI (6+ Yaş) (Yeni Çocuk Oyunu): Çimen Turunç Baturalp’in yazıp yönettiği oyun 12 Nisan tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
ÇÖPSÜZ DÜNYA (4+ Yaş): Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyun 12 Nisan tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
BEKÇİ İLE POSTACI (3+ Yaş): Lodovica Cima, Gabriele Clima’nın yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyun 12 Nisan tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde, 12 Nisan tarihinde ise Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.
SEVDALI BULUT (5+ Yaş): Nâzım Hikmet’in yazdığı, Eftal Gülbudak’ın yönettiği oyun 12 Nisan tarihinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.