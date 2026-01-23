Şehir tiyatrolarından dokunaklı bir hikaye: "Unutmak"

Kültür-Sanat Servisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonda, son dönemde arka arkaya sahnelemeye başladığı komedi oyunlarının ardından, dokunaklı bir hikâye ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Oyunları Shakespeare Globe Tiyatrosu da dâhil olmak üzere birçok önemli tiyatroda sahnelenmekte olan ve İngilizlerin son dönemdeki en başarılı genç yazarlarından biri olarak kabul edilen Tristan Bernays tarafından kaleme alınan “Unutmak” adlı oyun, Şehir Tiyatrolarının beğenilen oyuncusu Emre Basalak yönetmenliğinde sahneleniyor.

Taner Tunçay’ın Türkçemize kazandırdığı oyunun dekor tasarımını Nur Sinem Mete, ışık tasarımını ise Ali Rıza Tekin üstleniyor. Hüzünlü bir hikayesi olan iki kişilik oyunda Emre Basalak aynı zamanda sahnede oyuncu olarak da yer alacak ve kendisine şehir tiyatrolarının genç sanatçılarından Eda Eğilmez eşlik edecek.

Oyun, çağımızın hastalığı Alzheimer ve onun ekseninde dolaşarak, farklı zamanlara yapılan bir yolculuğu anlatıyor. Seyirci, unutmakla hatırlamak arasında sıkışıp kalan Tom ve yüzünü hafızasının en derinlerinde sakladığı Viv’in hikâyesi ile buluşacak.

Provaları aralıksız sürdürülen oyun Mart ayı içinde ilk gösterimini gerçekleştirecek ve sezon boyunca Şehir Tiyatroları’nda sahnelenmeye devam edecek.