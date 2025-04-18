Şehir Tiyatroları’ndan Geçmişin Gölgesi

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Barış Dinçel’in yönettiği ‘Geçmişin Gölgesi’ oyununu, yazarı Macit Koper’in de katılımıyla seyirciyle buluşturdu. Oyunda terk edilmiş bir binada eski bir polis yıllar önce iş birliği yaptığı doktorla bir araya gelir. Açığa çıkması gereken gerçekler, yüzleşmeleri gereken suçları vardır. Büyük hesaplaşmaya girerler.

Yönetmen Barış Dinçel, oyunu şöyle anlattı: “Adalet beklentisi önce insanın belleğinde oluşmalı, ele geçmiş olan erk, durumlara göre oluşmuş üstün pozisyonlar bizleri kendi ahlak terazimizden uzaklaştırmamalı ve birey kendi adaletinin yargıcı olmalı, taraf olmaksızın. Kendi adaletimize sımsıkı sarıldığımız aydınlık güzel günlere, umutla.” Dramaturgisini Dilek Tekintaş’ın üstlendiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Bahtiyar Engin rol alıyor. Oyun, 19-23-26 Nisan’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.