Şehirler Arası Radar Noktaları 2026: Hız Koridoru, Radarlı, Radarsız Trafik Uygulaması Nedir?

2026 yılında trafik denetimleri tamamen yeni bir döneme girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemi sayesinde sürücüler artık yola çıkmadan önce güzergahlarındaki denetimleri öğrenebiliyor. Peki, şehirler arası radar noktaları nasıl görüntülenir? Hız koridoru nedir, radarlı ve radarsız trafik uygulamaları ne anlama gelir? İşte merak edilen tüm detaylar…

2026 ŞEHİRLER ARASI RADAR NOKTALARI SİSTEMİ NEDİR?

2026 yılında kapsamı genişletilen sistem, sürücülere yolculuk öncesinde detaylı trafik denetim bilgisi sunan dijital bir platformdur. İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen bu sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın tüm trafik uygulamalarını tek çatı altında toplar.

Bu sistem sayesinde sürücüler, başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergahları üzerindeki radar ve kontrol noktalarının sayısını anlık olarak görebilir.

Radar Bilgileri Ne Sıklıkla Güncellenir?

Paylaşılan veriler her 30 dakikada bir otomatik olarak güncellenir. Bu sayede sürücüler, yolculuk sırasında karşılaşabilecekleri denetimler hakkında güncel bilgiye ulaşabilir.

HIZ KORİDORU NEDİR? (ORTALAMA HIZ SİSTEMİ)

Hız koridoru, sürücünün yalnızca belirli bir noktadaki hızını değil, iki nokta arasındaki ortalama hızını ölçen bir sistemdir. Bu sistem, sürücülerin radar noktasına yaklaşırken yavaşlayıp sonrasında hızlanmasını engellemek amacıyla geliştirilmiştir.

Araç belirli bir noktadan sisteme giriş yapar

İkinci noktadan çıkış süresi kaydedilir

Toplam mesafe ve süre üzerinden ortalama hız hesaplanır

Hız sınırı aşılırsa cezai işlem uygulanır

Bu sistem, özellikle uzun yol sürüşlerinde trafik güvenliğini artırmayı hedefler.

RADARLI TRAFİK UYGULAMASI NEDİR?

Radarlı trafik uygulaması, sürücülerin anlık hızını ölçen klasik ancak gelişmiş teknolojiye sahip denetim yöntemidir. 2026 yılı itibarıyla kullanılan yeni nesil radar sistemleri, çoklu şerit takibi ve uzun mesafeden hız tespiti yapabilmektedir.

Mobil radar araçları ile ölçüm yapılır

Sabit radar kuleleri aktif olarak kullanılır

Anlık hız ihlalleri tespit edilir

Hız sınırını aşan sürücülere ceza uygulanır

RADARSIZ TRAFİK UYGULAMASI (KONTROL NOKTASI) NEDİR?

Radarsız trafik uygulamaları, hız kontrolünden ziyade genel trafik güvenliğine odaklanan denetimlerdir. Bu noktalar sürücünün kurallara uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla kurulmuştur.

Emniyet kemeri kontrolü yapılır

Alkol ve uyuşturucu denetimi gerçekleştirilir

Seyir halinde telefon kullanımı kontrol edilir

Araç evrakları incelenir

Bu uygulamalar, kazaların önlenmesi açısından kritik rol oynar.

2026 TRAFİK DENETİM TÜRLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Uygulama Türü Temel Fonksiyonu Denetim Kapsamı Hız Koridoru Ortalama hız tespiti İki nokta arasındaki hız hesaplanır Radarlı Uygulama Anlık hız ölçümü Sabit ve mobil radarlarla hız kontrolü Radarsız Uygulama Genel trafik denetimi Kemer, alkol, telefon ve evrak kontrolü

RADAR NOKTALARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sürücüler, İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden şehirler arası radar noktalarını görüntüleyebilir. Sistem üzerinden başlangıç ve varış noktası seçilerek güzergah üzerindeki tüm denetim noktaları kolayca öğrenilebilir.

Bu uygulama, sürücülerin daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde yolculuk yapmalarını teşvik eder.

2026 TRAFİK GÜVENLİĞİ HEDEFİ: SIFIR CAN KAYBI

2026 yılı için belirlenen en önemli hedeflerden biri “sıfır can kaybı”dır. Bu kapsamda ülke genelinde 61 ilde 500’den fazla ortalama hız sistemi ve 1.500’ün üzerinde mobil radar ekibi aktif olarak görev yapmaktadır.

Yetkililer, bu uygulamaların bir ceza yöntemi değil, hayat kurtaran önlemler olduğunu vurgulamaktadır.

Hız koridoru ceza keser mi?

Evet. İki nokta arasındaki ortalama hız sınırını aşan sürücülere ceza uygulanır.

Radarlı trafik uygulaması ile hız koridoru arasındaki fark nedir?

Radarlı uygulama anlık hız ölçerken, hız koridoru ortalama hız üzerinden değerlendirme yapar.

Radarsız trafik uygulaması nedir?

Radarsız uygulama, hız dışında kemer, alkol ve evrak gibi genel trafik kurallarını denetleyen kontrol noktalarıdır.

Radar noktaları önceden görülebilir mi?

Evet. İçişleri Bakanlığı’nın sistemi sayesinde sürücüler güzergahlarındaki denetimleri önceden görebilir.

Radar verileri ne kadar sürede güncellenir?

Sistem üzerindeki bilgiler her 30 dakikada bir güncellenir.