Şehirler arası yollardaki geçiş ücretleri Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şehirler arası yollardaki geçiş ücretlerini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "TEM Otoyolu, E-5 Karayolu ve O-4 Anadolu Otoyolu gibi devletin işlettiği güzergâhlarda yürütülen bakım-onarım çalışmaları sırasında vatandaşlar neden kamuya ait ücretsiz alternatifler yerine öncelikle Kuzey Marmara Otoyolu (O-7), Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi yüksek ücretli yollara yönlendirilmektedir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şehirler arası yollardaki geçiş ücretleriyle ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karasu, yolların kapalı olduğu anlarda, sürücülerin öncelikli olarak özel şirketlerin işlettiği paralı yol ve köprülere yönlendirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu yolların kapalı olduğu durumlarda trafiğin yönlendirildiği alternatif güzergâhlar arasında, öncelikle kamuya ait ücretsiz yollar yerine, özel şirketlerin işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yüksek geçiş ücretli yollara yönlendirmeler dikkat çekiyor. Alternatif güzergah olarak vatandaşların yönlendirildiği bu yolların büyük kısmı, ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılmış ve uzun vadeli gelir garantileri ve dövize endeksli ve yüksek geçiş ücretleri ile özel şirketlerce işletilen yollar olması dikkat çekici. Bu yönlendirmeler, vatandaşları mecburen fahiş ücretli yollara mahkûm ediyor. Yani halk bir yandan vergisiyle bu projelerin kaynağını oluştururken, diğer taraftan yola çıkarken hiç hesaplamadıkları yüksek geçiş ücretlerini ödemek zorunda bırakılıyor. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz."

"VATANDAŞLAR BİLEREK Mİ YANILTILMAKTADIRLAR?"

Karasu'nun, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'a sorduğu sorular şöyle:

“TEM Otoyolu, E-5 Karayolu ve O-4 Anadolu Otoyolu gibi devletin işlettiği güzergâhlarda yürütülen bakım-onarım çalışmaları sırasında vatandaşlar neden kamuya ait ücretsiz alternatifler yerine öncelikle Kuzey Marmara Otoyolu (O-7), Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi yüksek ücretli yollara yönlendirilmektedir?

Bu uygulama sonucunda YİD modeliyle işletilen özel şirketlere yönlendirilen geçiş trafiği ile bu şirketlere sıcak para olarak adlandırılan finansmanın mı sağlanması hedeflenmektedir?

Bu konuda bakanlığınızın tutumu neden vatandaştan değil de zaten garanti ödemeleri günü gününe dövize endeksli şekilde alan şirketlerden yana olmaktadır? Vatandaşlar bilerek mi yanıltılmaktadırlar?

Ücretli yolları kullanan vatandaşlar sürüş konforu ve emniyeti için bu yolları tercih etmektedirler. Bakanlığınızın bu yolları işleten şirketlerle yaptığı sözleşmelerde, bakım ve onarım dönemlerinde trafik yönlendirmeleriyle ilgili özel hükümler var mıdır? Varsa bu hükümleri kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

Mevcut durumda özel şirketlerin işlettiği yüksek ücretli güzergâhlara yönlendirilen sürücüler için, bu yolların bakım onarım süresince geçici süreyle ücretsiz hale getirilmesi yönünde herhangi bir hazırlığınız ya da planınız var mıdır?"