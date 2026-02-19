'Şehit Aileleri İle İftar Programı'nda konuşan Erdoğan'dan süreç mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Şehit Aileleri İle İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos 2025'ten beri yürüttüğü çalışmalarını dün itibarıyla nihayete erdirdiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bunlar yaşanırken, komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu. Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu olarak yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız menziline ulaştıracağız. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle fevkalade dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz ruhlarını incitmeden, şühedanın kemiklerini asla sızlatmadan başarmak niyetindeyiz."

Erdoğan, "Çözümsüzlükten beslenenler, gerilime ve çatışmaya bel bağlayanlar, Türkiye'nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler bizim hüsnü niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz" dedi.