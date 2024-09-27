"Şehit kokusu" satışına ceza kesildi

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Şehit kokusundan hazırladık" ibaresiyle satışa sunulan ürünlere inceleme başlatıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.

Reklam verene fiyat etikleti mevzuatı kapsamında 52 bin 800 lira para ceası uygulandı. Reklam Kurulu da ilk toplantısında 550 bin TL'ye kadar idari para cezasını görüşecek.

Gürcan, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: