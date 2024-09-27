"Şehit kokusu" satışına ceza kesildi
"Şehit kokusundan hazırladık" ibaresiyle satışa sunulan ürünler hakkında inceleme başlatıldı. Reklam verene fiyat etiketi mevzuatı kapsamında 52 bin 800 lira para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Şehit kokusundan hazırladık" ibaresiyle satışa sunulan ürünlere inceleme başlatıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.
Reklam verene fiyat etikleti mevzuatı kapsamında 52 bin 800 lira para ceası uygulandı. Reklam Kurulu da ilk toplantısında 550 bin TL'ye kadar idari para cezasını görüşecek.
Gürcan, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:
Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan “selamesans_selamcarsaf" isimli instagram hesabında yer alan; “…şehit kokusundan hazırladık.” şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis… https://t.co/NjLPWhLgzh— MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) September 27, 2024