Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "AKP 259 işçiyi çıkarken, Hak-İş'ten tık yoktu"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işten çıkarılan işçiler ve Hak-İş Sendikası tarafından yapılan eyleme ilişkin hem sendikaya hem de AKP’ye tepki gösteren açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Bizi yıpratmak için siyasi şov yapıyorlar. Hak-İş Sendikası önceki dönemde 259 işçi işten çıkarıldığında niçin sessiz kaldı? İşten çıkarılanlar sözleşmesi sona erdiği için çıkarılmak zorunda olan işçilerdir. Ama biz o işçilere de iş bulduk. Ve bu belediyede 15 yıl çalışmadan maaş alan vardı, bu haksız, hukuksuz ödemeye karşı sendika neredeydi?” dedi. Yılmaz ayrıca İşten çıkarılan işçilere çağrıda bulundu.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinin belediye başkanı Umut Yılmaz, belediyede çalışan ve işte çıkartılan 67 işçiye ve Hak-İş Sendikası'na ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, işten çıkartılan işçilerin partizanlık veya sendika üyeliği nedeniyle değil, tamamen yasal zorunluluklar çerçevesinde işten çıkarıldığını belirtirken, belediyede çalışmadıkları halde maaş alanlar olduğu bunları takip ettiklerine vurgu yaptı.

Yılmaz, çalışmadan maaş alan, geçmiş dönemde işten çıkarılan işçilere yönelik ses çıkarmayan Hak-İş Sendikası'nın bu konudaki sessizliğini eleştirerek şöyle devam etti:

"Biz, her zaman işçinin, emekçinin yanındaydık. Ben adayken, grev olduğunda, 2 gece gittim işçilerin yanında, Başpınar'da soğukta yattım. Hak-İş' Sendikası yoktu o zaman. Hiçbir zaman bir eylemde, bir grevde Hak-İş Sendikası'nı göremezsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu zaman, genel başkan yardımcısı kimse, ismini bile bilmiyorum, gelir belediyemizin önünde eylem yapar. Ben; size, Hak-İş Sendikası'na sunmak istiyorum. Bu dosya, Şehitkamil Belediyesinde 15 yıl boyunca çalışan ama tek bir gün işe gelmeyen; pandemide, depremde, ekonomik krizlerde 1 tek gün işe gelmeyen, çatır, çatır maaş alan kişinin dosyası şu an müfettişte. Hak-İş Sendikası'ndan bir tık duydunuz mu? Bir ses duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü işine gelmez. Bütün gerçekleri bilmenizi istiyorum. Biz, haksız bir iş yapmadık, yapmayız da. Hiç kimsenin kimliğine de bakmadık, bakmayacağız da. İşten çıkartılan işçiler için çok üzülüyorum."

“HAK-İŞ'TEN TIK YOKTU”

İşçilerin hangi partiye mensup olduğuna bakmadıklarını, sadece süreli iş sözleşmeleri gereği işlerine son verdiklerini belirten Yılmaz, "Bizden önceki yönetim bu işçileri işe almış ve biz de yasa gereği bu işçilerin işine son vermek zorunda kaldık. Hak-İş Sendikası, belediyemiz önünde eylem yapıyor, ancak 2021 yılında Şehitkamil Belediyesinden 113 işçi çıkarıldığında Hak-İş'ten hiçbir ses çıkmadı. Toplamda 259 kişi eski yönetim tarafından işten çıkarıldı ve yine Hak-İş'ten tık yoktu. Şimdi ise Şehitkamil Belediyesinde bir tek üyesi olmamasına rağmen, bizi yıpratmak için siyasi şov yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

"AKP İLÇE TEŞKİLATININ REFERANSIYLA İŞE ALINMIŞLAR"

Başkan Yılmaz, işten çıkarılan işçilerin tamamının seçimden 2-3 ay önce işe alındığını ve bu işçilerin 6 aylık süreli sözleşmelerle çalıştıklarını kaydetti.

İşçilerin partili kimliklerine bakmadıklarını ve bu konuda adil davrandıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu işçilerin işten çıkarılma tarihleri 30.06.2024. Yani 6 aylık süreyle işe alınmışlardı. İşten çıkarılan işçilerin kim olduğunu sordum ve bana verilen listeye göre tüm işçiler, AKP ilçe teşkilatının referansıyla işe alınmışlar. AKP'li dostlarıma hiç ben böyle bir şey yapmam. Çünkü bana en büyük destekleri, partimden sonra veren partidir AKP. Ben, biraz önceki listeyi, daha biraz önce aldım. Tamamı, AKP ilçe teşkilatından gelen listeyi biraz önce aldım ama bu kişiler, 1 hafta önce mecburen, yasa gereği, sözleşmeleri gereği 6 aylık oldukları için çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELER, AKP'DE OLDUĞU İÇİN TABİİ Kİ KONUŞMAZLAR"

Yılmaz, diğer belediyelerde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili olarak da örnekler verdi. Adıyaman'da ve Menemen'de yapılan toplu işten çıkarmalarda Hak-İş'in sessiz kaldığına işaret eden Başkan Yılmaz, "O belediyeler, AKP'de olduğu için tabii ki konuşmazlar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yasaya uygun davrandığında, belediyemizin önünde eylem yaparlar" diye konuştu.

"BİZ İNSANLARIN KİMLİKLERİNE BAKMAYIZ"

Sayıştay denetimlerinin de işten çıkarmalar konusunda kendilerini zorlayacağını belirten Başkan Yılmaz, "Biz insanların kimliklerine bakmayız. Kim necidir, ilgilenmeyiz. Fakat şimdi Sayıştay gelecek. Bana derlerse ki "6 aylık işçileri neden çıkarmadın?" "Belediyeyi zarara mı uğrattın?" ne hesap vereceğim? Biz de bir muhalif belediyeyiz. Biz de iktidara siyaseten muhalif bir belediyeyiz" sözlerini kaydetti.

"İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN YANINDAYIZ"

İşten çıkarılan işçilere çağrıda bulunan Umut Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımıza rica ediyorum, yarın saat 12.00'de Başkan Yardımcımız Cihan Bey ile görüşsünler. 60'ına birden, eski müvekkil firmamla görüştüm ve 60'ını birden işe alacaklar. Lütfen, Başkan Yardımcımız Cihan Bey'e ulaşsınlar. Tüm işçileri, derhal işe koyacağız. Her zaman işçinin, emekçinin yanındayız."

NE OLMUŞTU?

Şehitkamil Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 67 çalışan işten çıkartılmış, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’te örgütlü olan işçiler belediye binası önünde yaptıkları eylemle işe iadelerini istemişti.