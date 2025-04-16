Şehremini Anadolu Lisesi müdür yardımcısı öğrencilere küfür etti!

Şehremini Anadolu Lisesi müdür yardımcısına yönelik tepkiler sürüyor.

Dün (15 Nisan Salı) müdür yardımcısının kendilerine tehdit ve hakarette bulunduğunu belirterek fiziksel şiddete maruz bırakıldıklarını ifade etti.

Bugün ise eylemlerine devam eden öğrenciler BirGün'e konuştu.

"KAMERAYLA YÜZÜMÜZÜ ÇEKTİLER"

Öğrenciler yaşananları şöyle aktardı:

"Bugün eylemimizi sürdürmek için bahçede oturduk. Eyleme katılan tüm öğrencilerin tek tek isimlerini topladılar, not aldılar. Müdür yardımcısı bize küfür etti. Bahçedeki tüm öğrencileri okulun içine sokmaya çalışıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden oldukları söylenen birileri geldi okula. Sebebini sorduğumuzda ziyaret için dedi idare. O kişilerden biri kamerayla yüzlerimizi çekiyor."