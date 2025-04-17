Şehremini'de 'devlet unutmaz, yurt bulamayacaksınız' tehdidi

Fatih'te bulunan Şehremini Anadolu Lisesi'nde proje okullara karşı eylemler sürüyor.

Öğrencileri yıldırmak isteyen AKP'li idareciler iste tehdit üstüne tehdit savuruyor.

15 Nisan Salı günü öğrenciler müdür yardımcısının kendilerine tehdit ve hakarette bulunduğunu belirterek fiziksel şiddete maruz bırakıldıklarını ifade ederken dün ise küfür ettiğini belirtti.

Bugün ise tepkilere rağmen tehditler son bulmadı. Müdür yardımcısı Veysel Aksoy ile dersi olan oğrenciler maruz bırakıldıkları tehdit ve hakaretleri BirGün'e şu sözlerle anlattı:

"Ders boyunca bize 'Devlet unutmaz, ilerde yurt bulamayacaksınız' dedi. Polisle konuşmuş, 'Eyleme gidecek öğrencilerle gitmeyenler ayrı yerlerden inecek' dedi. Bu bizi hedef göstermek değil mi diye sorduğumuzda ise 'Sizin okulda olup derse girmemenizin hesabını devlet sorar' dedi.