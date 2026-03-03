Şehrin belleğine ‘taşınma’ darbesi

Tuğçe ÇELİK

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkım sürecine girmesinin ardından şimdi de Kent Araştırmaları Merkezi taşınma tehdidiyle karşı karşıya. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Araştırmaları Merkezi’nin yerine Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün taşınmasına karar vermesi yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kararıyla Kent Müzesi Projesi’nin bileşenlerinden olan Kent Araştırmaları Merkezi’nin Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi’nin Yenikapı'da bulunan depolarına taşınacağı iddia edildi. Doğal sit alanı statüsünde olan Karaalioğlu Parkı’nda konumlanan ve müzenin belleğini oluşturan merkez, Tarihi Kentler Birliği’nin 2019 yılı proje yarışması kapsamında birincilik ödülü alan tarihi binada yer alıyor. 8 binin üstünde belge içeren merkez, öğrenciler ve araştırmacılar için önemli bir nokta işlevi görüyor. Kararın, merkezin işlevini yok edeceğine ve kent belleğini olumsuz etkileyeceğine dair uyarıda bulunan uzmanlar yetkililere kararın geri çekilmesi için çağrıda bulundu.

BİRİKİMİMİZ YOK EDİLEMEZ

Mimar Recep Esengil, kentin köklü geçmişine vurgu yaparak “Antalyalılar çeyrek asır önce başlamış oldukları müze çalışmalarında ciddi şekilde yol kat etti, Antalya Kent Müzesi, 2019’a kadar çalışmalarının büyük kısmını tamamladı. Müzeyi besleyecek Antalya Bellek Merkezi kuruldu” dedi.

Muhittin Böcek döneminin başlamasıyla 2019’da müze çalışmalarının önce durdurulduğunu sonra da iptal edildiğini belirten Esengil şunları aktardı: “25 yıl boyunca dört belediye başkanı, meslek odaları, dernekler, 50'ye yakın sanat, kültür ve bilim insanı oluşturulan danışma kurulunda çalışmalara destek vermişti. Merkez bugün kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya. Binlerce kitap, gazete, belge, kentlilerin verdiği materyaller başka bir binanın bodrum katına taşınmak isteniyor. Böylesi bir birikim yok edilemez, bodrum katına kapatılamaz. Bu kararı verenler kendi kimliklerini yok etmekte, bodruma kilitlemektedirler.”

Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. S. Gökhan Tiryaki merkezi taşıma kararının planlama, kent belleği ve kent vizyonu açısından sorunlar üreteceğini belirtti. Tiryaki, “Ulusal ölçekte ödüllendirilen bir projenin, yerinden edilmek istenmesi kurumsal hafıza ve tutarlılık açısından derin bir çelişki barındırmaktadır. Kent Belleği arşivinin hangi mekânsal koşullara nakledileceği, koruma standartlarının nasıl sağlanacağı ve araştırmacıların bu belgelere nasıl erişebileceği bütünüyle muallaktadır. Belediyenin koruma politikalarındaki geçmiş başarılarıyla da çelişen ve kentin tarihsel sürekliliğini riske atan bu kararını gözden geçirmesini umut ediyoruz. Beklentimiz, Karaalioğlu Parkı'nın projelendirildiği gibi kurumsal bir Antalya Kent Müzesi olarak hizmet verebilmesi için yerel yönetimin sorumluluklarını icra etmesidir" dedi.

∗∗∗

MÜZELER KAPALI

Antalya’da kültürel miras politikalarına dair soru işaretleri gün geçtikçe artıyor. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ndeki “Antalya Mutfak Kültürü Sergisi” alanları uzun süreli olarak yabancı bir firmaya kiralandı, İpekböcekçiliği Araştırma Merkezi binası farklı amaçlarla kullanılan bir yapıya dönüştürüldü. Kent Müzesi, şimdi de araştırma ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bunun yanında Deniz Biyolojisi Müzesi’nin kapatılması, Türk-İslam Eserleri Müzesi inşaatının durdurulması ve Arkeoloji Müzesi’nin yıkım sürecine girmesi de yurttaşların tepki gösterdiği diğer konular arasında yer alıyor.