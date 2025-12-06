Şehrin dört bir yanında tiyatro

Mahir KANAAT

TAKSAV’ın bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, yoğun katılımla devam ediyor. Festivalde bugün, şehrin dört bir yanında tiyatro oyunları sahnelenecek ve etkinlik gerçekleşecek.

Festival kapsamında Oyun Kutusu Tiyatro, “Naber Güzellik” isimli oyunu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. Tiyatro Seyirlik, Mi Entertainment tarafından gösterilecek “Ziyaretçi” isimli kara komedi türündeki oyun Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde. Yunanistan Tiyatro da Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde “Cracks” isimli oyunu sahneleyecek. Genç İzmir Tiyatro Topluluğu Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde “Deli Bayramı” oyununu oynayacak. Tiyatro 8065 de “Danny ve Derin Mavi Deniz” isimli oyunu Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda sahneleyecek. Oyunlar bugün saat 20.00’da başlayacak.

Manisa Turgutlu’da da Baykuş Çocuk Tiyatrosu, “Ters Yüz” isimli oyunu saat 14.00’te Ekrem Gürel Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. Selda Uzunkaya da 18 yaşından büyüklere Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Çocuk Tiyatrosu Metin İnceleme ve Yazma Atölyesi gerçekleştirecek.