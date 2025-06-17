‘Şehrin İtirazı’ Mecidiyeköy’de

Mahir KANAAT

'Şehrin İtirazı' temasıyla gerçekleştirilen 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden bir seçki, Bursa’nın ardından İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle Mecidiyeköy Sanat'ta İstanbul’daki sanatseverlerle buluştu. Temasını Feride Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından alan festivale katılan 17 fotoğrafçının 58 eserinden kurgulanarak hazırlanan sergi, 14 Eylül’e kadar pazartesi hariç her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında Mecidiyeköy Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Küratörlüğünü, aynı zamanda 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin de küratörü olan Laleper Aytek’in üstlendiği sergide, bu yıl festivalde ilk kez yer verilen 'Gençlere Saygı' bölümünde eserleri sergilenen 6 genç sanatçının fotoğrafları da İstanbullularla buluşuyor.

Sergide A. Nur Türk, Cem Ersavcı, Denef Huvaj, Dersu Saral, Dina Ogavona, Ece Nur Saygın, Emre Baykal, Gülbin Özdamar Akarçay, Murat Aslan, Mustafa Mesut Şık, Nur Sevim Başar, Reyhan Mente, Savaş Onur Şen, Sevil Alkan, Suzan Pektaş, Şafak Hacaloğlu ve Yasemin Çinal’ın çalışmaları yer alıyor.