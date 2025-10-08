Şehrin ortasına beton santralı

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde kentin ortasında bulunan ve tüm şikayetlere karşın faaliyetini sürdüren beton santralının şehrin yaşam kalitesini bozduğu ve yurttaşın sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.

Ümraniye Kent Savunması'ndan Ezgi Ataman, santralın zehir saçtığını vurgulayarak "Başta Avrupa Konutları olmak üzere birçok inşaat firmasına beton tedarik eden bu sözde mobil (!) santralı zehir saçıyor. Şehrin yaşam kalitesini olumsuz etkilerken birçok sağlık sorununa da neden oluyor. Yerleşim yerinin içinde bulunan bu beton santralının faaliyeti bir an önce durdurulmalı" dedi.

Ataman, söz konusu santralın mobil olarak geçtiğini anımsatarak "Burada üretim yok deniyor ama böyle değil. Mobil olanların prosedürü farklı olduğu için mobil denilerek birçok yükümlülükten kurtuluyorlar" diye konuştu. Betonun üretimi ve taşınmasının su, hava, katı atık kirliliği gibi önemli sorunları beraberinde getirdiğini anımsatan Ataman, "İnsan etkinlikleri ile oluşan en önemli sera gazı olan karbondioksitin yüzde 5-6’sının, çimento üretiminden kaynaklandığı hesaplanmaktadır. Yüksek nüfuslu yerleşim yerlerinin bırakalım içini, yakınlarında bile bir beton santralının kurulması, çevre kirliliğinin yanı sıra solunum yolu hastalıklarına, silikozis gibi akciğer hastalıklarına (çimento tozu) yol açmaktadır. Solunduğunda veya göz, burun, ağız, gibi hassas bölgelerde çeşitli sorunlara yola açmaktadır" uyarısını yaptı.

ZEHİR SOLUYORUZ

Ümraniye’de tüm çevre unsurlarının göz ardı edildiğine belirten Ataman, şöyle devam etti: "İnsan, hayvan ve doğa önemsenmemekte, bölgede yaşayan halkın istek ve şikayetleri ciddiye alınmamaktadır. Halk bu zehri solumak zorunda mı? Halk sağlığını hiçe sayan beton santralı için yetkililere soruyoruz. Ümraniye’deki beton santralı ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi var mıdır? Filtre ve toz emisyonu kontrolleri yapılmış mı? Bırakın üretimi hazır stokların dahi rüzgara karşı siper altına alınması şarttır. Çok sayıda CİMER şikayeti yapılmış ilçe sakinleri bu sağlıksız koşulların son bulmasını talep etmektedir. Bu santralın Ümraniye’nin orta yerinde faaliyetine devam etmesi en temel insan haklarından olan sağlıklı yaşama hakkının gasp edilmesidir."

***

BETONLAŞMADA ŞAMPİYONUZ!

2018–2023 arasında Türkiye, Avrupa’da en çok yeşil alan kaybeden ülke oldu. 1.860 km² doğa ve tarım arazisi beton ve asfaltla kaplandı. Avrupa’da her gün 600 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yok olurken, Türkiye bu yıkımda zirveye yerleşti. Green to Grey projesine göre Türkiye, beş yılda 1.860 km² doğal ve tarımsal alanı kaybederek Avrupa’daki toplam kaybın beşte birini oluşturdu. En büyük yıkım, koruma statüsü iptal edilen Çaltılıdere’de yaşandı. Sulak alan olarak kayıtlı bölge, flamingo ve pelikanların yaşam alanıyken lüks yat üretim ve onarım marinası için betonla kaplandı. Uzmanlara göre Polonya, Fransa ve Almanya’yı geride bırakan Türkiye’de artan yapılaşma, yollar ve lüks turizm yatırımları yeşil alanları hızla yok ediyor.