Şehrin ortasında 6 ay boyunca tarım yapılacak

Doğayla iç içe bir alan oluşturmak amacıyla kent bostanlarını artırmayı amaçlayan Ataşehir Belediyesi, ikinci kent bostanını Mevlana Mahallesi’nde hayata geçirdi. Kent yaşamında; doğayla bağ kurma, organik tarımı teşvik etme ve komşuluk ilişkilerini güçlendirme amacıyla başlatılan Kent Bostanları Projesi, ilk olarak Barbaros Mahallesi’nde hayata geçirilmişti.

Kent bostanlarının ikinci durağı olan Mevlana Mahallesi Kent Bostanı için kurayla yapılan çekiliş sonrası 165 hak sahibi belirlenirken, her iki bostanda şimdiye kadar ise 525 aile 6 ay boyunca şehrin ortasında kendi sebzelerini ekip biçme fırsatını yakalamış oldu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Mevlana Kent Bostanı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, kent bostanı projesine dair düşüncelerini ve belediyenin vizyonunu detaylı bir şekilde anlattı.

Komşuluk ilişkilerini güçlendiren, doğayla uyumu teşvik eden ve çocukları toprakla buluşturan bu projenin yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda bir dayanışma alanı olduğunu vurgulayan Adıgüzel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana daha modern, daha yeşil, daha mutlu bir Ataşehir hedefiyle gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor, bu hedef doğrultusunda ise geliştirdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bizler ortak akılla, komşularımızın fikirlerine kulak vererek hizmet üretiyoruz. 180 Ataşehirli komşumuz kendilerine tahsis ettiğimiz alanlarda aileleriyle birlikte 6 ay boyunca toprakla buluşup kendi sebzelerini ekip biçme ve tatma fırsatı buldu. Benim de yakından takip ettiğim ve her ziyaret ettiğimde gördüğüm tablo karşısında çok mutlu olduğum bir süreçti. Hasat edilen ürünlerin yemeğe dönüşme serüvenine tanıklık ederken, misafir edilerek hazırlanan sofralarda bu ürünleri tadarken yaşadığım sevinci ise sizlere anlatamam. Artık bu bostanlarla birlikte bostan komşuluğu da ortaya çıktı. Burada komşularımız ekip biçerken deneyimlerini de birbirlerine aktaracaklar.”

Ataşehir’de gerçekleştirilen hizmetlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun büyük desteği ile gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Adıgüzel, “Emin olun eğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmasaydı bu bostan bu kadar güzel olmazdı. Mevlana Mahallemize gelen metromuz da, Kayışdağı'ndaki gençlik merkezi de, İçerenköy’de yakında hizmetinize sunacağımız Atatürk Kütüphanesi önündeki 12 bin metrekarelik meydan da, Ekrem Başkan’ın eseridir. Kayışdağı ve İnönü mahallelerinde birer kreş daha bitirdik. Ferhatpaşa’da da yeni bir kreş açıyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'ndan kreşlerin ve annelerin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Ataşehirliler çok uzun zamandır bir yüzme havuzu istiyorlardı. 20 bin metrekarelik spor salonu, olimpik yüzme havuzu, fitness merkezi ve sosyal tesislerden oluşan projemiz yüzde 60-70 oranında tamamlandı” dedi.

İLK FİDELER DİKİLDİ, YENİ DÖNEM BAŞLADI

Açılış günü gerçekleşen törende, kısa süre önce kura çekimiyle belirlenen hak sahipleri bostan alanlarındaki yerlerini aldı. İlk fideler çocukların ve ailelerin elleriyle toprakla buluşturuldu. Günün sonunda, yeni bostan alanı Ataşehirlilerin doğayla yeniden bağ kurduğu, paylaşımın ve üretimin merkezi haline geldi.