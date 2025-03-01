Şehrin Tiyatrosu Eyüpsultan ve Ataşehir’de

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul’un birçok ilçesinde seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

İBB Şehir Tiyatroları bu hafta “Karagöz Çiftlik Bekçisi” oyununu Eyüpsultan’da, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyununu ise Ataşehir’de sergiliyor.

Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği “Karagöz Çiftlik Bekçisi”, 3 Mart saat 20.30’da Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, 4 Mart saat 15.00 ve 20.30’da Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde sahnelenecek.