Şehrin tiyatrosu ilk kez Ataşehir’de

Kültür Servisi Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Uçurtmanın Kuyruğu” oyununu Ataşehir seyircisiyle ilk kez buluşturdu.

Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği “Uçurtmanın Kuyruğu” önceki gün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde seyirci karşısına çıktı.

Dekoru, kostümleri ve oyunculuklarıyla seyirciden büyük beğeni alan “Uçurtmanın Kuyruğu”, ayakta alkışlandı. Oyunda çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adamın etkileyici iç hesaplaşma hikayesi anlatılır. Oyunda Gün Koper, Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor.