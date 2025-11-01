Şehrin Tiyatrosu Maltepe'de

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, en beğenilen komedilerinden Yatak Odası Komedisi oyunuyla Maltepe seyircisiyle buluşuyor. Alan Ayckbourn’un yazdığı, Mert Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun, 4 Kasım saat 20.00’de Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.

Oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa ve Özgür Atkın rol alıyor.