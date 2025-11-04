Şehrin Tiyatrosunda bu hafta 14 oyun sahneleniyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro sezonunun yeni haftasında 14 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Şehir Tiyatroları’nda bu hafta sanatseverleri Mihail Bulgakov’dan Gökhan Aktemur’a, Yağmur Topçu’dan Macit Koper’e klasik ve modern yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

• MERHABA ÇOCUK (Yeni Oyun) (7-77 Yaş): 10 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

• YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş): 5-8 Kasım arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

• KÖPEK KALBİ (16+ Yaş): 5-8 Kasım arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

• GÖLGE (16+ Yaş): 5-8 Kasım arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• GEÇMİŞİN GÖLGESİ (16+ Yaş): 5-8 Kasım arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

• ÖKSÜZLER (16+ Yaş): 5-8 Kasım arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

• TARTUFFE (13+ Yaş): 5-8 Kasım arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

• GIDION’UN DÜĞÜMÜ (16+ Yaş): 5-8 Kasım arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• HAYAT DER GÜLÜMSERİM (13+ Yaş): 8 Kasım'da Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

• BENİM KÜÇÜK YILDIZIM (3+ Yaş): 9 Kasım'da Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

• MASAL (5+Yaş): 9 Kasım'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• FINDIKKIRAN (7+ Yaş): 9 Kasım'da Ümraniye Sahnesi’nde.

• SEVDALI BULUT (5+ Yaş): 9 Kasım'da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

• BİR GECE MASALI (5+ Yaş): 9 Kasım'da Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.