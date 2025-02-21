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Şehrin Tiyatrosu’ndan Genç Günler’e çağrı

Kültür Sanat
  • 21.02.2025 05:00
  • Giriş: 21.02.2025 05:00
  • Güncelleme: 21.02.2025 06:08
Şehrin Tiyatrosu’ndan Genç Günler’e çağrı
Fotoğraf: İBBŞT

Oktay EVSEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 9-19 Mayıs arasında gerçekleştireceği 39. Genç Günler Festivali, sahnelerini genç kuşağın sanatçılarına ve sanatçı adaylarına açıyor. Genç Günler kapsamında üniversitelerin konservatuvarları ve tiyatro bölümlerinin yanı sıra üniversite kulüp ve tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları da kabul ediliyor.

Programa alınan projeler, 10 gün boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde, İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.Başvurular, başvuru formu doldurarak 7 Mart 2025 Cuma günü sonuna kadar gencgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilebiliyor.

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