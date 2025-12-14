Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti | Gülşah Durbay kimdir?

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle 37 yaşında yaşamını yitirdi. Durbay’ın vefatı Manisa’da ve siyasi kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

Gülşah Durbay kimdir?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde doğdu. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Mesleki kariyerinin ilerleyen dönemlerinde hukuk eğitimi alarak Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ekonomi ve finans alanında akademik çalışmalar yürüttü.

Özel sektörde uzun yıllar görev yapan Durbay, özellikle gıda güvenliği, kalite yönetimi ve iş sağlığı alanlarında yöneticilik ve danışmanlık yaptı. Genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde yer alan Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde aktif görevler üstlendi ve parti gençlik örgütlerinde çeşitli sorumluluklar aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, bu görevle birlikte Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı oldu. Görev süresi boyunca sosyal belediyecilik, eşitlikçi yerel yönetim anlayışı ve kamusal hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Durbay, sağlık sorunlarına rağmen görevini sürdürmeye devam etmişti. Ancak tedavi sürecinde yaşanan komplikasyonlar sonucu 14 Aralık 2025’te hayatını kaybetti.

Gülşah Durbay’ın vefatı, Manisa’da, CHP camiasında ve yerel yönetim çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı.