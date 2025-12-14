Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. Durbay, bir süredir kolon kanseri tedavisi görüyordu.

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konmuştu. Durbay, 10 günlük yoğun bakım sürecinin sonunda entübe edilmişti.

Durbay kolon kanseri tedavisi görüyordu.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Şehzadeler Belediyesi, Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yayımladı. Cenaze programıyla ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ACIMIZ TARİFSİZ…

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!"

pic.twitter.com/AFMLsnWdMF — Şehzadeler Belediyesi (@sehzadelerbld) December 14, 2025

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehzadeler’e ve partimize verdiği emeklerle, insanlara dokunan samimi mücadelesiyle onu daima saygı ve özlemle hatırlayacağız" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acımız tarifsiz…

Şehzadeler’in gülen yüzü; mücadelesi, çalışkanlığı ve güzel yüreğiyle hepimize örnek olan Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Şehzadeler’e ve partimize verdiği emeklerle, insanlara dokunan samimi mücadelesiyle onu daima saygı ve özlemle hatırlayacağız.

Gülşah Başkanımıza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Başımız sağ olsun."

ÖZEL: BİR KARDEŞİ HANGİ KELİMELERLE UĞURLAYABİLİRSİNİZ Kİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Bir süre önce yaşamını yitiren arkadaşı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'i hatırlatan Özel, "Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu" dedi ve "Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır?" diye sordu.

Özel'in Gülşah Durbay'ın ardından yaptığı ilk açıklama şöyle:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…

Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek.

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…"

pic.twitter.com/se4eq8xPET — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 14, 2025