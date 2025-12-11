Şehzadeler Belediye Başkanı'nın sağlık durumu hakkında açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı.
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği’nden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir.
Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."
2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Durbay'a 10 Aralık'ta çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu. Şehzadeler Belediyesi, BDurbay'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde hekimlerin kontrolünde sürdüğünü bildirmişti.