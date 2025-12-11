Giriş / Abone Ol
Şehzadeler Belediye Başkanı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

  • 11.12.2025 17:22
  • Giriş: 11.12.2025 17:22
  • Güncelleme: 11.12.2025 17:27
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği’nden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Durbay'a 10 Aralık'ta çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu. Şehzadeler Belediyesi, BDurbay'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde hekimlerin kontrolünde sürdüğünü bildirmişti.

