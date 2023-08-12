Şehzadeler Tüneli'nde TIR'lar çarpıştı
Kaynak: İHA
Amasya-Samsun sınırındaki Şehzadeler tünelinde iki TIR çarpıştı. Korkutan kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 34 BV 1222 plakalı TIR'a peşinden gelen 06 FM 3198 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
Tünelde araç kuyrukları oluştu.
TIR'ın kaldırılmasının ardından tünel yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.