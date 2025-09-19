Şehzadeler’e bir Kent Lokantası ve Halk Mandıra daha açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’ne kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın açılışı gerçekleştirildi.

Manisa’ya kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Türkiye’de sosyal belediyecilik deyince akla ilk gelen kent lokantaları oluyor. Bu hizmetin çok sevilmesinin de iki mimarı var. Biri aramızdan çok erken ayrılan Ferdi Zeyrek. Kendisini sevgiyle saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bir diğeri ise Türkiye’de bu işi başlatan, bu güzel hizmetleri hayata geçirdiği için iktidar tarafından çok eleştirilen Ekrem İmamoğlu. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Bu iki başkan bu hizmetler var oldukça anılmaya devam edecek, Türkiye’den bu iki ismi kimse sökemeyecek” dedi.

Manisa ve Manisalılar için durmaksızın hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: “Şehrimize yollar, parklar ve altyapı hizmetleri kazandırıyoruz; ancak vatandaşlarımızın en çok benimsediği, en fazla dokunduğumuz hizmetler sosyal yardımlar oluyor. Öğrencilerimize burs ve kırtasiye desteği sağlıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza hayatın her alanında destek olmaya gayret ediyoruz. Kent lokantalarımızda vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla sağlıklı ve doyurucu yemek imkânı sunuyoruz. Kooperatiflerden temin ettiğimiz ürünleri, Halk Mandıra aracılığıyla halkımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Aslında bu durumun bizi sevindiren bir yanı yok. Keşke ülkede bu kadar derin bir yoksulluk olmasa... Keşke insanlar ay sonunu getirmek için mücadele etmek zorunda kalmasa, çocuklarını okutabilmek adına bütçelerini zorlamasa. Ancak ne yazık ki iktidarın görmezden geldiği bu tablo karşısında, ‘Lokanta açmak belediyenin işi mi?’ diyen anlayışa rağmen, halkın yanında durmaya devam eden halkçı belediyeler var. Biz, bu hizmetin vatandaşlarımız için ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunun farkındayız. Eminim ki burası da Manisa için çok değerli bir hizmet noktası olacak” dedi.

YENİ MANİSAKART ESNAFA CAN SUYU OLACAK

Yerel esnafın da destekleneceği müjdesini veren Dutlulu, sosyal yardımların artık sadece ihtiyaç sahiplerine özel olarak kullanılabileceği yeni Manisakart sistemiyle hem esnafı koruyacaklarını hem de yardımları daha adil bir zemine oturtacaklarını açıkladı. ‘Esnafımızın gönlü rahat olsun’ diyerek sözlerine başlayan Dutlulu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bizim amacımız asla rekabet ortamı yaratmak ya da esnafımıza zarar vermek değil. Tek gayemiz, durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza destek olabilmek. Kent Lokantalarımızdan faydalananların büyük çoğunluğu, bir lokantada yemek yiyemeyen, evine et, kıyma götüremeyen ihtiyaç sahibi insanlarımızdan oluşuyor. Önümüzdeki aylarda yeni bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Manisakart, yapılacak yeni bir ihale ile birlikte yepyeni bir sisteme geçecek. Bundan böyle sosyal yardımlarımızdan, Kent Lokantalarımızdan ve Halk Mandıra’dan yalnızca Manisakart sahibi, gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yararlanabilecek. Böylece esnafımızın yaşayabileceği mağduriyetlerin de önüne geçmiş olacağız. Manisakart üzerinden gerçekleştireceğimiz sosyal yardımları yine yerel esnafımız üzerinden sağlayacağız. Bu sayede Manisa Büyükşehir Belediyesi yalnızca ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımızın değil; artan vergiler, zamlar ve yüksek kiralarla iktidar tarafından adeta baskı altına alınmış, çok ciddi sıkıntılar yaşayan küçük esnafımızın da yanında olmaya devam edecek.”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Göreve geldiğimiz günden bu güne çalışma alanımız sosyal yardımlar oldu. Çocuklar aç yatmasın, aileler kendilerini yetersiz hissetmesin diye sosyal yardımları arttırmaya çalışıyoruz. Market çeki ve gıda kolileri dağıtıyoruz. Aşevinden yüzlerce sıcak yemek götürüyoruz. Yaşlılarımızın evlerini temizliyor, bakımlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Engellilerimizi okullara ve hastanelere götürüyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşların yanındayız ve yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve protokol üyelerinin katılımıyla Kent Lokantası ve Halk Mandıranın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte yurttaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirildi.