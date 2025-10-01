Şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi: 7 işçi hastaneye kaldırıldı

Burdur'da 7 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadı.

Burdur Şeker Fabrikası’nda kireç ocağında çalışan işçiler sabah saatlerinde fenalaşınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından ocaktaki gaz seviyesi ölçüldü.

Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıklarından şüphelenilen Bekir C., Ahmet G., Oğuz V., Raşit S., Mehmet E., Ali Ç. ve Hasan C. mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlattı.