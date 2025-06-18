Şeker fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde

Şekerin libre fiyatı, ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de 0,1626 dolarla 4 yılın en düşük seviyesini test etti.

Son dönemlerde emtia piyasasında tarım grubundaki ürünlerde dalgalı bir seyir görülürken, şeker fiyatlarında uluslararası piyasalarda sert düşüşler görülüyor.

ARZ ARTIŞI BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR

Şeker fiyatları, özellikle şeker arzının artacağına yönelik beklentilerle birlikte sert düşüş gösterdi. Küresel şeker arzının iyileşmesine ilişkin görünüm fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Tarım Bakanlığının (USDA), küresel 2025/26 şeker üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Hindistan, Tayland ve Brezilya'da üretimin artabileceğine yönelik öngörüler, şeker fiyatları üzerinde baskı unsuru olan önemli faktörler arasında yer aldı.

MUSON YAĞMURLARI ARZ FAZLASI ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Hindistan'da bu yıl muson yağmurlarının normalin üzerinde olabileceğine yönelik öngörüler şeker üretiminde arz fazlası olabileceğine yönelik tahminleri öne çıkaran sebepler arasında yer aldı.

ORTADOĞU’DAKİ GERİLİM VE TALEP ENDİŞESİ

İran ve İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle artan talep endişeleri, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

Çin'in kısıtlı alımları ve Endonezya ile Bangladeş'ten yapılan ithalatın yavaşlaması da şeker fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı daha da artırıyor.

UZMANLAR: İYİ HAVA KOŞULLARI BELİRLEYİCİ

Uzmanlar, şeker fiyatlarındaki düşüşte, iyi hava koşullarının etkisiyle üretimin artacağına yönelik beklentilerin etkili olduğuna dikkati çekiyor.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine, "Şeker fiyatlarındaki düşüşte en basit açıklama Asya, Orta Amerika ve Brezilya'daki iyi hava koşullarıdır." dedi.

ETANOL YERİNE ŞEKER İHRACATI ARTTI

Fastmarkets Tarım Kıdemli Analisti Tore Alden, Brezilya’daki etanol üretimindeki değişimin ihracata daha fazla şeker ayrılmasına neden olduğunu belirtti. La Nina'nın sona ermesi ve hava koşullarının normale dönmesi de fiyatlardaki düşüşü tetikledi.