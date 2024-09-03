Şeker ölçüm cihazı kaosu

Birgül BİRBEN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, mevzuat değişikliği nedeniyle diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazlarını alamadığını belirterek, ‘‘Hastalarımızı ve meslektaşlarımızı mağdur eden ve SGK gibi ülkemizin en büyük geri ödeme kuruluşuna yakışmayan bu ödeme şeklinin ve ücretinin günümüz ekonomik koşullarına göre düzeltilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz’’ dedi.

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Saydan, diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazlarını alamamaları nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Dünyada 382 milyon, ülkemizde ise 10 milyonu aşkın diyabet hastasının bulunduğunu anımsatan Saydan ‘‘Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı zaten 2 yılda bir ödediği ‘Şeker ölçüm cihazı’ için mevzuat değişikliğine giderek cihazların geri ödeme kodlarını değiştirmiş ve Medula ilaç uygulaması üzerinden bu cihazların verilmesini engellemiştir. Özellikle Tip 1 diyabet ve hastaları ile insülin kullanan diyabet hastalarının gün içinde birkaç defa şeker ölçümü yapması hayati öneme sahipken, hastanın aynı reçetesinde yazılı olan şeker ilaçlarıyla insülinlerin yanı sıra şeker ölçüm cihazlarını alamıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir’’ dedi.

Saydan, şeker ölçüm çubuklarının ödemesinin Medula Eczane uygulaması üzerinden yapılıyorken cihazların geri ödemesinin Medikal Malzeme Medula ekranından yapılmasını istemenin hem medikal anlaşması olmayan eczanelere ve kuruma ek bir sözleşme süreci yükü getirdiğini hem de bu sözleşmelerin hali hazırda olmadığı için hastaların sözleşme çıkana kadar mağduriyet yaşayacağını anlattı.

SGK’nin Danıştay kararına rağmen cihazların fiyatını ödememesinin yurttaşları ve eczacıları cezalandırmak olduğunu belirten Saydan şunları söyledi: ‘‘Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 700 lira arasında değişmekte, hatta 900 liraya kadar çıkmaktadır. Diyabet hastaları şeker ölçüm cihazı olmadan, SGK’nin ödediği şeker ölçüm çubuklarını neyle kullanacaklar? Bu uygulama ve fiyat sorununun giderilmesi için yetkililerin bu duruma ivedilikle müdahil olmasını talep ediyoruz. 15 gün önce resmi duyuru yapmasına ve Danıştay kararına rağmen salt tasarruf etme mantığı ile 8 yıldır ödenmemiş olan cihazları hala ödememeye devam etmek için çeşitli bahaneler üretilmesi, adeta vatandaşlarımızın ve eczacıların cezalandırılması kabul edilebilir bir tutum değildir. TEİS olarak, hastalarımızı ve meslektaşlarımızı mağdur eden ve SGK gibi ülkemizin en büyük geri ödeme kuruluşuna yakışmayan bu ödeme şeklinin ve ücretinin günümüz ekonomik koşullarına göre düzeltilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.’’