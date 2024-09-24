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Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi.

Ekonomi
  • 24.09.2024 17:17
  • Giriş: 24.09.2024 17:17
  • Güncelleme: 24.09.2024 17:21
Kaynak: AA
Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
Fotoğraf: Depophotos

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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