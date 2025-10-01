Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 975 lira olarak açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'de şekerin, sadece sofralara tat katmakla kalmayıp aynı zamanda tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş etki alanına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık olarak, alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

Öte yandan Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmişti. Geçen yıla göre şeker pancarı alım fiyatlarında yüzde 25,3 artışa gidilmiş oldu.