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Şeker pancarı yüklü tır tarım arazisine devrildi

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 10:44
  • Giriş: 16.10.2023 10:44
  • Güncelleme: 16.10.2023 10:44
Kaynak: İHA
Şeker pancarı yüklü tır tarım arazisine devrildi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan şeker pancarı yüklü tır tarım arazisine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 42 P 9055 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca şeker pancarı ise çevreye dağıldı. 

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