Şekerleme fabrikasında buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir şekerleme fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlamada 2 işçi yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasarın oluştuğu fabrikada inceleme başlatıldı; yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Konya'da bir şekerleme fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında meydana geldi.
Fabrikanın buhar kazanında belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Hasara yol açan patlamada 2 işçi yaralandı.
İhbarla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.