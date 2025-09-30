Şekerpancarında alım başladı, fiyat açıklanmadı

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili Üyesi Ömer Fethi Gürer, şekerpancarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. “20 Eylül itibariyle ülke genelinde şeker fabrikaları alım kampanyasına başladı. Ancak ortada fiyat yok" diyen Gürer, yaptığı açıklamada, şekerpancarının sözleşmeli tarım kapsamında alım garantisi bulunan bir ürün olduğunu anımsattı.

Devletin geçmişte pancarı aldığını ifade eden Gürer, "Özelleşen fabrikalar şu an ‘Ben ne zaman istersem o zaman ürün getir’ diyor. Böylece de mağduriyet artıyor. Yapılması gereken, çiftçiye bu bağlamda alım fiyatını açıklayıp o konuda gerekli fiyatı oluşturup desteği vermek” diye konuştu.

Şekerpancarının sadece şeker değil, farklı yan ürünleriyle de ekonomiye katkı sağladığını belirten Gürer, şekerpancarı üreticilerinin çoğunun borç yükü altında olduğunu vurguladı: "Çoğu şeker pancarı üreticisi parasını alıyor, bankaya koşuyor. Çünkü kredi borcu var. Ama şu anda pancarı fabrikaya veriyor, fiyat yok. Bakanlığa çağrıda bulunuyoruz: Bir an önce şeker pancarının fiyatını açıklayın. Alım fiyatını belirleyin. Özelleşen fabrikaların yaptığı uygulamalarla şeker pancarı üreticileri sıkıntı içindeler. Bunlarla ilgili de çiftçiyi destekleyecek, yanında duracak politikalar geliştirin. TÜİK tarafından mayıs ayında üretim tahmini şeker pancarında bir yıl öncesine göre üretim düşüşü öngörüldü. Bir önceki yıla göre yüzde 6,5 azalma ile 21 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor."