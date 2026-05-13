Şekerpınar'da Procter and Gamble işletmesinde grev başladı: Haklarımız için mücadeleye hazırız'

DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası, Procter and Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. işletmesi ile KİPLAS İşverenleri Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Fabrikada toz deterjan ve likit deterjan üretiminde çalışan 85 işçi üretimi durdurarak greve çıktı.

11 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen görüşmenin anlaşma ile sonuçlanmaması üzerine, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ve Şekerpınar adreslerinde kurulu bulunan Procter and Gamble işyerlerinde 12 Mayıs 2026 itibariyle grev uygulaması başladı, karar dün itibarıyla uygulamaya konuldu.

Sendikanın ve işçilerin talep ettiği oran TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına bakılarak yüzde 15 olurken işveren bu oranı kabul etmeyerek yüzde 5’lik zam dayattı. Bu oranı kabul etmeyen işçiler, üretim yaptıkları bölümlerde iş durdurarak grev için fabrika önünde yerlerini aldı.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

Lastik-İş üyesi işyeri temsilcisi İlke Aydın, grev kararının ardından yaptığı konuşmada, işverenden talep edilen tutarın uçuk bir tutar olmadığını söyledi.

İstedikleri zam tutarının TÜİK’in enflasyon verileri ile belirlendiğini söyleyen Aydın, “İşveren tarafı dahi açıklanan enflasyon oranına inanmadıklarını TİS masasında dile getirdiler. Buna rağmen bize yüzde 5’lik bir zam teklifiyle geliyorlar. Biz bunu kabul etmeyerek üretimden gelen gücümüzü kullandık ve mücadeleye hazır olarak grev kararımızı uygulamaya koyduk” dedi.

Aydın, TİS’in iki yıllık, altışar aylık dönemlere bölündüğünü belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “İşveren ise döviz kuru baskısı ve artan maliyetleri gerekçe göstererek ilk altı ay için yüzde 5, sonraki dönemler için ise enflasyonun yüzde 40’ı oranında teklif sundu. Hatta bu tekliflerin çalışanların alım gücünü koruyamayacağını kendileri de ifade etti. Resmi teklifimiz yüzde 15. Ancak işveren oldukça katı bir tutum sergiledi.”

ÜRETMEK YERİNE DIŞARIDAN GETİRTİYOR

Şirketin üretim yaptırmak yerine ürünleri Çekya’daki fabrikadan getirmeyi tercih ettiğini belirten Aydın, diğer yandan TİS sürecinde sağlık raporu alan arkadaşlarına karşı işverenin tehditvari konuşmalar yaptığını söyledi.

Aydın son olarak “85 işçi olarak haklarımız için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi dayanışmayla kazanacağımıza inanıyoruz. Dayanışma ezilenlerin ekmeğidir” dedi.