Şekip Mosturoğlu’ndan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mosturoğlu yaptığı konuşmada, son lig maçında yaşanan puan kaybının camiada yarattığı derin hayal kırıklığını dile getirdi.

Mosturoğlu, “Dün akşam yaşadığımız ve hepimizi derinden üzen maçın ardından bir araya geldik. Alınan beraberliğin şampiyonluk yarışında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz” ifadelerini kullanarak, maç öncesinde oluşan birlik havasının sonucun ardından yerini hayal kırıklığına bıraktığını söyledi.

“TARAFTARIN TEPKİSİ NORMAL”

Karşılaşmanın seyrine de değinen Mosturoğlu, taraftarın yarattığı atmosferle geriye düşmesine rağmen öne geçen takımın, son dakikalarda yediği golle büyük bir fırsat kaçırdığını vurguladı.

Şekip Mosturoğlu, “Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız sürse de ipler artık bizim elimizde değil. İnisiyatif rakibimize geçmiş durumda” dedi.

Fenerbahçe taraftarının tepkisinin anlaşılır olduğunu belirten Mosturoğlu, “Bu tabloyu görmezden gelmek ya da küçümsemek bu camiaya yakışmaz. Taraftarımızın üzgün ve öfkeli olması normal. Fenerbahçe taraftarı her zaman şampiyonluk ister” diye konuştu.

“SORUMLULUK TEK KİŞİYE YÜKLENEMEZ”

Yaşanan başarısızlığın tek bir kişi ya da gruba mal edilemeyeceğini dile getiren Mosturoğlu, mevcut durumun sadece bu sezona özgü olmadığını ifade etti.

Yönetimin görev süresine de dikkat çeken deneyimli isim, “Bu durumun tek sorumluluğu 7 aydır görevde olan bu yönetim değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“FUTBOLDA NEDEN GERİDEYİZ?”

Kulübün diğer branşlarda elde ettiği başarıya rağmen futbolda aynı seviyeye ulaşılamamasını sorgulayan Mosturoğlu, hakem kararlarına da değinerek, “Yarıştığımız tüm branşlarda üstünlük varken futbolda neden bu seviyeye gelemiyoruz? Hata boyutunu aşan hakem kararları ve çifte standartların normalleşmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu’nun açıklamaları, Fenerbahçe’de sezonun kritik virajında hem sportif performans hem de yapısal sorunlara ilişkin tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açtı.