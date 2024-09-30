Sekiz ayda 494 bin uyuşmazlık çözüldü

Haber Merkezi

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın ilk 8 ayında 490 bin 876 başvuru yapıldı ve devreden dosyalarla birlikte 4,3 milyar TL tutarındaki 494 bin 114 uyuşmazlık karara bağlandı. Ayakkabılara yönelik şikâyetler, 66 bin 836 başvuru ile ilk sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla yargı dışı karar merci olarak görev yapıyor. Yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azaltan tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden de başvuru yapılıyor. Bu yılın ilk 8 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 490 bin 876’ya ulaştı. Heyetler devreden dosyalarla birlikte 494 bin 114 adet uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden karara bağladı.